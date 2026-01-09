İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanları hakkında inceleme yapıldı. Yapılan tutukluluk incelemesinde, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 33 tutuklu ismin tutukluluğunun devamına karar verdi.

'KAÇMA ŞÜPHESİ VAR'

Bir yıla yakın süredir tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarının da olduğu isimler hakkında “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi.

Mahkeme, ilk duruşmanın görüleceği 27 Ocak öncesi yaptığı son tutukluluk incelemesinde, “Henüz bu aşamada deliller tam olarak toplanmadı” iddiasıyla tutukluluğun devamı kararını gerekçelendirdi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a 415 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için de 12’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede şüphelilere toplam 13 suç isnat edildi. Bu suçlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma” ile “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” bulunuyor. “Rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “rüşvetin temin edilmesine aracılık etme” suçları da iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Aktaş’ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği iddia edilmişti.

2020 yılından itibaren İETT, İSFALT ve İGDAŞ’ta ihaleler aldığı savunulan Aktaş’ın, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde de ihaleler alarak örgüte “altın çağını” yaşattığı öne sürülmüştü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihi olarak 27 Ocak’ı belirlemişti.

“Suç örgütü lideri” suçlaması yöneltilen ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Aktaş’ın, AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerin sorgulanmaması ise dikkat çekmişti.