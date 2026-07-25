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Kaynak: Haber Merkezi

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Madrid temsilcisi, Paris Saint-Germain'den Kang In Lee'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

2031'E KADAR İMZA ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Güney Koreli orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Atletico Madrid açıklamasında, "Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain, Kang In Lee'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu kulübümüzle 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

PSG'DEN VEDA MESAJI

Fransız ekibi Paris Saint-Germain de transferi doğrulayarak Kang In Lee'ye veda etti.

PSG'nin açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Kang In Lee'ye kulübe yaptığı tüm katkılardan dolayı içtenlikle teşekkür eder ve kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diler." denildi.