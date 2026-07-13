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2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı ile yarı finale yükselen Lucas Digne’nin kulüp kariyerindeki yeni durağı belli oldu. Tecrübeli sol bek, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain’e transfer oldu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre PSG, Lucas Digne transferini resmen tamamladı. Fransız ekibinin bu transfer için 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödediği ifade edildi.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Digne, Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki başarılı performansında önemli rol oynarken, sergilediği oyunla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

YENİ SAYFA PSG’DE

Deneyimli savunmacı, milli takım serüveninin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak PSG forması giymeye hazırlanıyor.

PSG’nin bu hamlesiyle savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.