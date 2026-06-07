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Yunanistan'ın başkenti Atina, komşu ülkedeki doğa koruma alanlarını etkileyecek tartışmalı bir projeye karşı gerçekleştirilen protestoya ev sahipliği yaptı. Atina'da yaşamını sürdüren Arnavutlar, Arnavutluk’un Avlonya (Vlora) şehrine bağlı Zvernec bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan turizm projesini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

SİNTAGMA MEYDANI’NDA FLAMİNGO FİGÜRLÜ TEPKİ

Sintagma Meydanı’nda toplanan göstericiler, proje kapsamında sahil şeridinin satılmasına sert tepki gösterdi. Yanlarında pembe kartonlardan yapılmış flamingo figürleri taşıyan protestocular, Zvernec bölgesinde inşa edilmesi planlanan turizm tesislerinin geri dönülemez bir çevre felaketine zemin hazırlayacağını vurguladı. Benzer gerekçelerle, Arnavutluk genelinde de bir hafta boyunca protesto gösterilerinin düzenlendiği bildirildi.

2 BİN 300'DEN FAZLA TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Projenin uygulanmak istendiği Vjosa-Narta Koruma Alanı, Adriyatik Denizi kıyısındaki en kritik habitatlardan biri olarak kabul ediliyor. Bölge; başta flamingolar ve nesli tehlike altındaki tepeli pelikanlar olmak üzere:

-248 kuş türü,

-100 balık türü,

-770 bitki türü

olmak üzere toplamda 2 bin 300'den fazla canlı çeşidine doğal yaşam alanı sunuyor. Çevre aktivistleri ve bölge halkı, bu zengin biyoçeşitliliğin ticari projeler uğruna riske atılmaması gerektiği konusunda uyarılarını yineliyor.