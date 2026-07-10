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Kaynak: İHA

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında büyük bir başarıya imza atıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu’nun hazırladığı "Süperkritik CO Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" projesi için resmi destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen imza törenine; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve kurum yetkilileri katılım sağladı.