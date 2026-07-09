Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in sosyal medya paylaşımı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı bir odada çekilen fotoğrafını paylaşan Francken'in oturma pozisyonu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Belçikalı Bakan, ilk paylaşımında "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullanmıştı. Ancak fotoğraftaki oturuş şekli kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı paylaşımı eleştirdi.

Tepkilerin büyümesinin ardından Francken söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

ATATÜRK PORTRESİ ÖNÜNDE YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Belçika Savunma Bakanı, Ankara temaslarının ardından ülkesine dönüş sürecinde yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez takım elbisesiyle Atatürk portresi önünde ayakta çekilmiş bir fotoğraf yayımlayan Francken, önceki paylaşımının bazı kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yaptığı açıklamada herhangi bir saygısızlık amacı taşımadığını vurgulayan Belçikalı Bakan, oluşan rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE VE ATATÜRK'E SAYGISINI VURGULADI

Francken açıklamasında, Türkiye'ye ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygının tartışmaya açık olmadığını belirterek, yanlış anlaşılmaya yol açan paylaşımı bu nedenle kaldırdığını söyledi.

Türk halkını incitmek gibi bir niyetinin bulunmadığını kaydeden Francken, kamuoyundan özür dileyerek saygı mesajını yineledi.

NE OLMUŞTU?

Belçikalı Bakan'ın ilk paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar fotoğrafı saygısızlık olarak değerlendirirken bazıları ise paylaşımın kasıtlı olmadığı görüşünü savundu. Francken'in özür açıklaması ve yeni fotoğraf paylaşımı, tartışmaların ardından dikkat çeken bir diplomatik adım olarak değerlendirildi.

Türkiye'de kamuoyunun hassasiyet gösterdiği konular arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sembolik tavırlar ve paylaşımlar, zaman zaman uluslararası isimlerin açıklamalarını da gündemin üst sıralarına taşıyor.