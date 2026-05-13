Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Francken, dış ticarette, kendisi için en önemli şeyin "bağlantılar ve sözleşmeler" olduğunu ve söz konusu bağlantıların bugün burada bulunduğunu ifade etti.

Francken, "Bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. En önemlisi bu” sözlerini sarf etti.

'3 YIL ÖNCE BAYKAR'DA GÖRDÜKLERİM AKIL ALMAZDI'

Francken, üç sene önce NATO Parlamenter Asamblesi (PA) ile beraber Baykar'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, AR-GE çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim; 'Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu” ifadelerini kullandı.

Bu sebeple Savunma Bakanı olduğu dönemde ilk yaptığı şeyin dünyanın ilk "dron generalini" atamak olduğunu anlatan Francken, "Belçika, silahlı kuvvetlerimizi savunma konusunda güçlendiriyor. Bütçemizi yüzde 60 artırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri arasında en büyük artışı biz gerçekleştiriyoruz. Ve gelecekte daha da fazlasını yapacağız” dedi.

Francken, birçok fırsatın bulunduğunu ve bunları bugün değerlendirmeye başlamayı umduklarını vurguladı.

'SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN TARİHİ BİR ZİYARET'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise burada gerçekleştirdiği konuşmada, iki ülkenin savunma sanayileri ile güçleri ve yetenekleri arasında başlayan dostluğun önemine vurgu yaptı.

Görgün, bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini anlattı.

Konunun ilk olarak her iki tarafın da yer aldığı bir NATO Zirvesi'nde görüşüldüğünü belirten Görgün, burada karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğuna dikkat çekti.

Görgün, Belçika Savunma Bakanı Francken'in IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret ettiğini hatırlattı. Francken'in temaslarını sadece fuarla sınırlı tutmayarak Ankara'ya geldiğinin ve savunma sanayisi şirketlerini de incelediğinin altını çizen Görgün, "Elbette, majestelerinin ve Belçika'dan gelen bu büyük heyetin ziyareti, aslında savunma sanayimiz için tarihi bir ziyarettir. Her iki tarafın da bu ziyarete katkı sağlayacağına ve iki ülke arasındaki ilişkileri bir sonraki seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.