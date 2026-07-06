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Kaynak: Haber Merkezi

Doğum gününe denk gelen bu paylaşım, hayranlarından büyük ilgi görürken çok sayıda tebrik mesajını da beraberinde getirdi.

Bozcaada’ya yerleşerek sakin bir yaşamı tercih eden Demirer, yeni sinema projesiyle ilgili merakla beklenen gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Pervaneler” adlı filmin senaryosunu bitirdiğini belirtti.

Paylaşımında, “Yeni filmim PERVANELER’in senaryosunu tamamladım. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve tabii ki bugün benim doğum günüm.” ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, sanat dünyasından ve hayranlarından gelen doğum günü kutlamaları ve tebrik mesajlarıyla karşılık buldu. Öte yandan izleyiciler, filmin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayların ne zaman açıklanacağını şimdiden merak etmeye başladı.

Kariyeri boyunca gişede önemli başarılar elde eden Ata Demirer; “Eyvah Eyvah” serisi, “Bursa Bülbülü”, “Olanlar Oldu” ve “Berlin Kaplanı” gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı.