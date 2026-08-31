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Asya'nın en zengini Singapur, doğum oranlarındaki keskin düşüş nedeniyle şimdiye kadarki en geniş kapsamlı tedbirlerini hayata geçiriyor. Doğurganlık seviyesinin 0,87'ye kadar gerilediği bu ülkede yönetim, her bir çocuk için doğum anından 17 yaşına erişene dek 47 bin doları aşan bir mali yardım sunmayı hedefliyor. Fakat milyarlarca dolarlık bu teşvik paketinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını anlamak uzun yıllara mal olacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, paket, Singapur'un vatandaşlarını daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla bugüne kadar attığı en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

'KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERDEN İBARET DEĞİL'

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, yeni yaklaşımın mevcut programlarda yapılan küçük değişikliklerden ibaret olmadığını belirterek "Aileleri destekleme biçimimizde temel bir değişim yaratmak istiyoruz" dedi.

Singapur'da mevcut desteklerin çocuğun doğduğu dönemi kasapdığını belirten Wong, yeni sistemle ebeveynlere çocuklarını büyüttükleri yıllar boyunca destek sağlanacağını ifade etti. Üstelik yeni teşvik paketi nakit destek kadar daha fazla ebeveyn izni, daha düşük kreş ücretleri ve kamu konutlarına sahip olma gibi imkanları da kapsıyor.

DOĞURGANLIK ORANI DÜŞTÜ

Singapur'un bu kadar kapsamlı bir adım atmasının arkasında ise doğum oranlarındaki sert düşüş bulunuyor. Ülkede toplam doğurganlık oranı 2025'te 0,97'den 0,87'ye gerilerken, bu rakamla Singapur, 0,81'le ilk sırada bulunan Güney Kore'nin ardından dünyanın en düşük ikinci doğurganlık oranına sahip ülkesi konumunda.

BAŞARI GARANTİSİ YOK

Mali teşviklerin insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya ikna edip edemeyeceği merak edilirken, Asya'daki diğer ülkelerin deneyimleri bu konuda kesin bir başarı garantisi olmadığını gösteriyor.

Güney Kore çocuk bakımı ve aile desteklerini genişletmesine rağmen, iki yıllık iyileşmenin ardından doğurganlık oranı halen yaklaşık 0,8 seviyesinde bulunuyor. Japonya'da ise doğurganlık oranı 2025'te 1,14 ile rekor düşük seviyeye geriledi. Ülkede oran üst üste 10 yıldır düşüyor.

'UZUN YILLAR ALACAK'

Politika Çalışmaları Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Kalapana Vignehsa, Singapur'un demografik tablosunu yön değiştirmesinin uzun yıllar alabileceğini belirterek, "Bu, çok yavaş bir şekilde yön değiştiren bir buzdağı. Zaman alacak. Biraz değişiklik görmek için birkaç on yıl geçmesi gerekecek" dedi.

Bununla birlikte yeni önlemlerin daha önce uygulanan politikalardan önemli ölçüde farklı olduğunu belirten Vignehsa, mali destek sağlamanın yapılması gerekenler arasında en kolay adımlardan biri olduğunu söyledi.

UZUN SÜRELİ EKONOMİK DESTEK

Nanyang Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Yardımcı Doçenti Chua Yeow Hwee de yeni yaklaşımın çocuk yetiştirmenin maliyetinin sadece doğum sırasında ortaya çıkmadığını kabul etmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Chua, "Bu yeni yaklaşım, çocuk yetiştirmenin maliyetinin ve zaman maliyetinin uzun yıllar boyunca devam ettiğini kabul ediyor" dedi.

Uzun süreli desteğin tek seferlik bir ikramiyeden daha umut verici olabileceğini belirten Chua, ebeveynlerin çocuk büyüdükçe de destek alacağını bilmesinin daha fazla güvence sağlayabileceğini ifade etti.

YENİ MALİYET VURGUSU

Ancak daha fazla ebeveyn izni gibi uygulamaların ise işletmeler açısından yeni maliyetler oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Chua, çalışanların izin kullandığı dönemlerde işlerin başka çalışanlar tarafından üstlenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Zor olan şey işletme maliyeti. Birisi yoksa, işi başkası yapmak zorunda kalıyor. Peki maliyeti kim karşılayacak?” ifadelerini kullandı.

Singapur'un yeni politikalarının doğurganlık oranındaki düşüşü tersine çevirip çeviremeyeceğinin ise kısa sürede ortaya çıkması beklenmiyor. Uzmanlara göre alınan önlemlerin demografik yapı üzerindeki gerçek etkisinin görülebilmesi yıllar, hatta on yıllar alabilir.