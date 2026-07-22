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Kaynak: AA

Asya piyasaları, teknoloji hisselerindeki toparlanmaya rağmen genel olarak negatif bir görünüm sergiledi. Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını artırabileceği beklentisi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında süren karşılıklı saldırılar ve müzakere sürecinde ilerleme kaydedilememesi, küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda da taraflara itidal çağrısı yapılması dikkat çekti.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA HİSSELERİNE İLGİ SÜRÜYOR

Bilanço sezonu öncesinde yatırımcılar, özellikle yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerine yöneliyor.

Japonya ve Güney Kore’de yarı iletken ve teknoloji şirketlerindeki yükselişler, bölgedeki sınırlı iyimserliği destekledi.

JAPONYA’DA DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Makroekonomik veriler tarafında Japonya’da dış ticaret açığı ikinci ayına taşındı.

İhracat: Yüzde 19,3 artış

İthalat: Yüzde 25,4 artış

Dış ticaret açığı: 406,9 milyar yen (yaklaşık 2,5 milyar dolar)

ENDEKSLERDE SON DURUM

Piyasalarda gün sonu itibarıyla şu seviyeler öne çıktı:

Güney Kore Kospi: Yüzde 0,7 artışla 6.797 puan

Japonya Nikkei 225: Yüzde 0,4 düşüşle 65.984 puan

Çin Şanghay: Yüzde 0,1 düşüşle 3.860 puan

Hong Kong Hang Seng: Yüzde 1,3 düşüşle 24.811 puan

Hindistan Sensex: Yüzde 0,7 düşüşle 76.918 puan



PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA

Genel görünümde Asya borsalarında jeopolitik risklerin baskın olduğu, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın ise sınırlı destek sağladığı görülüyor.