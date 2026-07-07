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Kaynak: AA

ABD ile İran arasında 18 Haziran’da imzalanan mutabakatın ardından oluşan iyimser hava, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin hedef alındığı yönündeki haberlerle zayıfladı. ABD merkezli Axios, İran’ın boğazdan geçen gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerken, olası bir ABD misillemesi ihtimali gündeme geldi.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki barış sürecinin kırılganlığını yeniden öne çıkarırken, enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 72,6 dolara yükseldi, ancak savaş öncesi seviyelerin altında kalmayı sürdürdü.

Artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini desteklerken, para piyasalarında merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerde belirgin bir değişim görülmedi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceği yönündeki beklentiler korunuyor.

Fed’in yarın açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon ve istihdam dengesine ilişkin risklerin yön değiştirdiğine dikkat çekti. Waller, iş gücü piyasasında istikrar sinyalleri görülürken enflasyonda yeniden yükseliş yaşandığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de hizmet sektörü verileri beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI verisi sınırlı artış gösterdi.

Altın fiyatlarında düşüş görüldü. Ons altın yüzde 0,2 gerileyerek 4.165 dolara inerken, yeni işlem gününde de düşüşünü sürdürerek 4.123 dolar seviyesine çekildi.

ABD borsalarında ise pozitif bir görünüm öne çıktı. S&P 500 yüzde 0,72, Nasdaq yüzde 1,12 ve Dow Jones yüzde 0,29 yükselirken, Dow Jones endeksi kapanış rekorunu tazeledi. Ancak vadeli işlemler yeni güne negatif başladı.

Avrupa borsalarında karışık seyir izlenirken, bölgede açıklanan veriler yatırımcı güveninde artışa işaret etti. Üretici fiyatlarındaki yükseliş ise enflasyon risklerinin sürdüğünü ortaya koydu.

Asya piyasalarında ise satış baskısı öne çıktı. Japonya, Çin ve Hong Kong borsalarında düşüşler görülürken, yarı iletken sektörüne yönelik değerleme endişeleri yatırımcı iştahını sınırladı.

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü sınırlı yükselişle tamamlarken, dolar/TL 46,83 seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Öte yandan, bugün Ankara’da başlayacak NATO Liderler Zirvesi’nden gelecek mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra makroekonomik verilerin de yakından takip edileceğini belirtiyor.