Asya borsalarında karışık bir görünüm hakimken, açık olan piyasalarda işlem hacimleri düşük seviyelerde seyrediyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler nedeniyle temkinli bir tutum sergiliyor.İran’ın Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını açıklaması, küresel risk algısını yükseltti.

Asya piyasalarında tatil nedeniyle düşük hacimli sakin bir seyir dikkat çekiyor. Çin’de Çin Yeni Yılı tatili sürerken Güney Kore ve Hong Kong borsaları da kapalı bulunuyor.Japonya’da dün açıklanan zayıf büyüme verileri, Japon ekonomisini Asya piyasalarının merkezine taşıdı.Analistler, bu verinin ardından Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin daha agresif mali teşvik paketleri uygulaması ihtimalini dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bir sonraki faiz kararı toplantısı mart ayında yapılacak olup, para piyasası fiyatlamalarında politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi öne çıkıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 56.538,00 puandan kapanırken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 83.518 puan seviyesinde bulunuyor.