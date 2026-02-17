Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yeni haftanın ilk potaya giren ismi, 16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle belli oldu.
Survivor'da gerilim zirvede: Takımdan gönderilen Nagihan durmak bilmiyor
Survivor 2026’da 16 Şubat bölümünde Ünlüler takımı ilk dokunulmazlığı kazandı. Gönüllüler ekibinde yapılan oylama sonucu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Nagihan’ın tartışması da gündem yarattı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ada konseyindeki oylama neticesinde haftanın eleme adayı ortaya çıktı. Büyük ilgi gören programın son kısmında mavi ve kırmızı takımlar, ilk dokunulmazlık mücadelesinde parkurda yarıştı.
Güç, denge ve atış becerilerinin öne çıktığı zorlu parkurda kırmızı takım üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı elde etti. Mavi takım ise oylama sonunda eleme riskiyle karşı karşıya kalan yarışmacısını belirledi.
Yayınlanan fragmanda Nagihan’ın kırmızı takımla tartışması, izleyicilerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu. Takım içindeki iletişim sorunlarının su yüzüne çıktığı bu anlarda, seslerin yükselmesi ve karşılıklı sert ifadeler ortamın tansiyonunu bir anda artırdı.
Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu tartışma, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı. Kimi izleyiciler Nagihan’a destek verirken, kimileri ise takım içindeki huzurun bozulduğunu savundu.
Peki, Survivor’da potaya kim girdi? 16 Şubat bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı ve eleme adayı kim seçildi? İşte Tv8’de yayınlanan o bölümden öne çıkan gelişmeler...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN TAKIM KİM OLDU?
Survivor 2026’da takımlar, atış ağırlıklı, güç ve denge gerektiren parkurda karşılaştı. Her iki ekip de büyük çaba sarf etti. Nefes kesen çekişmenin ardından Ünlüler takımı zafer elde ederek ilk dokunulmazlığı kaptı.
Tv8 ekranlarında 16 Şubat 2026’da Survivor Ünlüler-Gönüllüler heyecanı devam etti. Yarışmacılar ilk kez bu haftanın dokunulmazlık parkurunda ter döktü. Rekabet dolu mücadelede Ünlüler takımı galip gelerek dokunulmazlığı kazandı.
Gönüllüler ekibinde kaybeden taraf olarak haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Mavi takımın oylamasında potaya giren isim netleşti.
ELEME POTASINA KİM GİRDİ?
Survivor’da 1. eleme potasına giren yarışmacı Engincan oldu.