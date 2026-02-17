Dün alış yönlü hareket eden endeks, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı.

Bugün açılışta ise önceki kapanışa kıyasla 25,24 puan ve yüzde 0,18 gerileyerek 14.314,06 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,33 ile bilişim olurken, en çok düşen yüzde 0,66 ile iletişim sektörü oldu.Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve teknoloji ile yapay zeka şirketlerine dair endişeler sebebiyle ihtiyatlı bir görünüm sergiliyor.İran’ın Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine yanıt olarak askeri tatbikat başlattığını açıklaması, küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre’deki nükleer görüşmeler öncesi İran’a “daha makul olması” çağrısında bulunurken, “Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar.” dedi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi gibi önemli verilerin izleneceğini ifade ederek, teknik olarak BIST 100’de 14.200 ve 14.100 seviyelerinin destek, 14.450 ile 14.500 puanların ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.