Dolar endeksindeki düşüş ve beklenen ABD verilerinin etkisi piyasalarda iki günlük yükselişin yerini düşüşe bıraktı. Altın ve gümüş bugün düşüşe geçti.

Altının ons fiyatı yüzde 0,92 düşüşle 5 bin 32 dolara geldi. Kapalıçarşı’da gram altın ise yüzde 0,85 değer kaybederek 7 bin 412 lira oldu. Çeyrek altın 12 bin 74 liradan satılırken tam altın ise 48 bin 106 lira oldu.

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının ise bir miktar daraldığı gözleniyor. Geçtiğimiz hafta 1 kilo altın bazında 12 bin 500 dolara kadar çıkan makas, bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar indi. Ons altındaki daha sakin seyir, fiziki piyasadaki gerilimi de azaltmış durumda.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞTE

Altında olduğu gibi gümüş fiyatları da düşüşe geçti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,34 değer kaybederek 81,39 dolara geldi. Gümüşün gram fiyatı ise yüzde 2,37 düşüşle 114 liradan satılıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Öte yandan döviz kurlarına bakıldığında ise dolar yüzde 0,05 artışla 43,61 liradan euro ise yüzde 0,03 değer kazanarak 51,99 liradan işlem görüyor.

Spot platin yüzde 1,6 düşüşle ons başına 2.088,71 dolara, paladyum ise yüzde 1,7 kayıpla 1.710,68 dolara geriledi.

Piyasalar, Fed’in para politikası patikasına dair ipuçları için çarşamba günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu ve cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Yatırımcılar 2026’da en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor; ilk indirimin haziran ayında gelmesi öngörülüyor.