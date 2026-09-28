Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve 106 kişi ile kuruluşu kapsayan borsa manipülasyonu soruşturmasında, şirketlere ve fonlara uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.

Gelişmelerin ardından Astor Enerji A.Ş. faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirten bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

Astor Enerji tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.'ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır.

Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir.

Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir.

Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında; 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 hedef için mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi ve yüksek tutarlı para transferlerinin dondurulması talep edilmişti. Savcılığın talep yazısında, ilgili kişilerin fonlar aracılığıyla piyasayı manipüle ettiği, kendi oluşturdukları suni taleple bazı hisselerde 100 kata varan anormal fiyat artışlarına neden oldukları vurgulandı.

Soruşturmada, şüphelilerin yanı sıra eş ve çocukları da dâhil olmak üzere birinci derece yakınlarına ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri üzerinden tespit edilerek bu varlıklara da tedbir uygulanması istenmişti.

Mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasını önlemek ve mağdur haklarını korumak amacıyla yürütülen soruşturmada, 1 Temmuz - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen yüksek tutarlı para çıkışları incelemeye alındı. Bu incelemelerin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirleri Başsavcılık kararıyla kaldırıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları, söz konusu kaldırma işleminin yalnızca şirketleri ve fonları kapsadığını, 42 gerçek kişi hakkında uygulanan tedbirlerin ise aynen devam ettiğini bildirdi.