TRT 1’in yeni sezon dizilerinden ‘Taşacak Bu Deniz’, yayınlandığı günden bu yana çok konuşulmayı sürdürüyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kasım ayında en çok konuşulan yapım oldu. Diziyle ilgili 866 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Aldığı reytingler ile hem kendi gününe hem de sezonun geneline damga vuran dizi, oyuncuların performansıyla da çok büyük ilgi görüyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe ikilisini izleyici sevdi. Dizinin diğer oyuncularını da ekran başındakiler beğeniyor. Bu gidişle diziyi daha çok konuşacağız.

‘Taşacak Bu Deniz’i listede sırasıyla ‘Uzak Şehir’, ‘Veliaht’, ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ‘Çarpıntı’, ‘Teşkilat’, ‘Eşref Rüya’, ‘Bereketli Topraklar’, ‘Kuruluş Orhan’ ve ‘Sahtekârlar’ takip etti.

Yazar Taha Altay okurlarıyla buluştu

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli kitap fuarlarından biri olan 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, binlerce okuru onlarca yazarla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında okurlarıyla bir araya gelen yazar Taha Altay, Parana Yayınları etiketiyle yayımlanan ‘Etekleri Yaz Bahçesi’ isimli şiirlerinden ve denemelerinden oluşan kitabını imzaladı.

Okurken kendinizden bir parça bulacağınız, her okuyuşunuzda yeni anlamlar çıkaracağınız ve dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakacağınız kitapla ilgili heyecanını paylaşan Taha Altay, kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beste Açar’dan iddialı TV programı

Türk müziğinin efsane ismi Kayahan’ın kızı Beste Açar, televizyon dünyasına iddialı bir projeyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Beste Açar, Habercaddesi TV ekranlarında haftada bir yayınlanacak olan ‘Beste ile Her Şey Mümkün’ programıyla izleyiciyle buluşacak.

Samimi anlatımı, güçlü iletişimi ve çok yönlü içeriğiyle dikkat çeken program; müzik, sanat, magazin ve sosyal yaşamdan önemli isimleri ağırlayacak. Keyifli sohbetler ve özel röportajların yanı sıra program, kişisel gelişim ve içsel dönüşüm temalarıyla da fark yaratmayı hedefliyor.

‘Beste ile Her Şey Mümkün’, insanların içsel yolculuklarında takılıp kaldıkları alanlara ışık tutan özel sohbetlere yer verecek. Program, izleyicilere kendileriyle yeniden bağ kurabilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyor. Renkli içeriği, güçlü konuk kadrosu ve dönüştürücü yaklaşımıyla ‘Beste ile Her Şey Mümkün’, televizyon dünyasına yeni ve farklı bir soluk getireceğe benziyor.