Türkiye günlerdir akıl almaz bir konuyu tartışıyor.

Bir spikerin, bir haber yayın yönetmeninin, bir spor kulübü başkanının ve daha onlarca ismin saç telinde hangi maddenin çıkıp çıkmadığı konuşuluyor.

Ülkenin ana gündemi bu.

O kadar ki…

Ankara’nın göbeğine kadar gelen Rus İHA’sı gündem değil.

Ankara’da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı’nın ölümü konuşulmuyor.

Asgari Ücret Komisyonu hangi şartlar altında o rakamı açıkladı, kim neye imza attı, bilinmiyor.

Türkiye’nin yaşadığı büyük ekonomik kriz ise neredeyse yok sayılıyor.

Ama saç teli konuşuluyor.

Saç telinde ne var, ne yok, ne çıkabilir…

Ülke olarak buna kilitlenmiş durumdayız.

Oysa gerçek bambaşka.

Türkiye, tarihinin en ağır, en derin ve en belirsiz ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Bu kriz öyle bir-iki aylık, geçici bir dalgalanma değil.

Tam 8 yıldır süren, son 3 yılda ise iyice sertleşen bir krizden söz ediyoruz.

Dünyada krizler ortalama 2 yıl sürer.

Enflasyonla mücadele deseniz, genelde 1 yıl içinde sonuç alınır.

Ama bizde ne kriz bitiyor ne enflasyon düşüyor.

8 yıldır kriz var, 2,5 yıldır “dezenflasyon süreci” deniliyor ama sonuç yok.

Bir tarafta açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışan milyonlar…

Diğer tarafta tek bir yemeğe on binlerce lira ödeyen ayrıcalıklı bir kesim.

Bankalardaki mevduatın %80’ine sahip olan %5’lik bir azınlık.

İşte böyle bir tabloda, siz her şeyi unutun.

Emekliyi, işçiyi, asgari ücretliyi, işsizi unutun.

Tek gündem: Saç teli.

Eğer gerçekten saç teli incelenecekse, bana göre emeklinin ve asgari ücretlinin saç teli incelenmeli.

O saç telinden şu soruların cevabı aranmalı:

– Bu insanlar en son ne zaman et yedi?

– En son ne zaman adam gibi bir yemek yiyebildi?

– Kaç öğün atlamak zorunda kaldı?

Hatta daha acısı…

Ne yiyemediği tespit edilmeli.

Belki o zaman, Türkiye’yi yapay gündemlerle oyalayanlar biraz utanır.

Ama ben pek sanmıyorum.

Çünkü bu gündemler bilinçli olarak üretiliyor.

Asgari ücret 28 bin lira.

Ve asıl curcuna şimdi başlıyor.

Bu hafta ne olacak biliyor musunuz?

Asgari ücret zammı daha cebe girmeden, iğneden ipliğe zam olarak geri dönecek.

O köşe başında soğukta yediğiniz simit var ya…

İşte ona da %25 zam geldi.

Hadi…

Hakkınıza hayırlısı.