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Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan personelin özlük haklarını iyileştiren ve ordunun operasyonel ihtiyaçlarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi çalışmaları tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürüttüğü yasal düzenleme çalışmasında son aşamaya gelindi.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi, askeri personelden sözleşmeli erlere kadar pek çok alanda kritik değişiklikler barındırıyor.

ASKERLİKTEN MUAF OLANLARA UZMAN ERBAŞLIK YOLU AÇILIYOR

Hazırlanan yeni kanun teklifindeki en dikkat çekici maddelerden biri uzman erbaş alımlarına yönelik oldu. Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi uyarınca askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlar, yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte uzman erbaş olabilmek için başvuru yapma hakkına kavuşacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilme oranlarını artırmak amacıyla çeşitli yasal kolaylıklar ve teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek.

DENİZALTI PERSONELİNE KONAKLAMA DESTEĞİ

Teklif, zorlu şartlarda görev yapan denizaltı personelinin yaşam koşullarını iyileştirecek mali düzenlemeleri de içeriyor. Daimi olarak bağlı bulundukları limanların dışındaki yurt içi limanlarda konuşlanan ve denizaltı gemisinde konaklama imkanı bulunmayan durumlarda, görevli personele konaklama giderleri devlet tarafından ödenecek.

EK DERS ÜCRETİ UYGULAMASI 2030 YILINA KADAR UZATILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı çatısı altındaki eğitim ve öğretim kurumlarında akademik faaliyetlerin aksamaması amacıyla süre uzatımına gidiliyor. Bu kurumlarda ders veren eğitmen ve öğretmenlere yönelik ek ders ücreti uygulaması, 2029-2030 eğitim öğretim döneminin sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatılacak.

YENİ ALANLAR "ASKERİ MAHAL" KAPSAMINA ALINIYOR

Askeri tesislerin hukuki statüleri ve güvenlik sınırları da yeniden tanımlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri resmen "askeri mahal" sınırları içerisine dahil edilecek.

Meclis gündemine gelecek olan yasa teklifinde ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu bazı iptal kararları doğrultusunda mevzuatta uyum düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.