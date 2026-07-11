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Kaynak: ANKA

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Rusya’nın aldığı dizel ihracatını yasaklama kararı, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yaşanan bu gelişme, motorine bir hafta içinde peş peşe 3 defa zam gelmesine yol açtı. Küresel piyasalarda, motorin fiyatları bir miktar gevşerken hafta içinde art arda yapılan 3 zammın ardından motorine bu gece yarısı 2,16 TL indirim gelecek.

İNDİRİM GELECEK AMA POMPAYA YANSIMAYACAK!

Sektör temsilcileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, 3 Temmuz’da akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘nı hatırlatarak "Karar gereği benzin ve motorine gelecek indirimlerin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Dolasıyla pompaya indirim yansımayacak" ifadelerine yer verdi.

Devletin motorinde ÖTV kesintisi yapacağı tutarın şu anda 10 TL düzeyinde olduğunu ifade eden kaynaklar, "Bu gece yarısından sonra 8 TL’nin altına düşecek. Devlet, indirimlerle 8 TL’yi sıfırlayacak. Sonra indirimler pompa satış fiyatlarına yansıyacak" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI KARARI NEYDİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘na göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması durumunda; 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak. 1 Ağustos - 30 Eylül döneminde artışın yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak. 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek. Rafineri fiyatlarının düşmesi durumunda indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılacak.