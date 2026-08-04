Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin son olarak Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ile ilgilendiği iddia edildi.

CBS SPORTS DUYURDU

CBS Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yakından takip ettiği Martinelli'nin transfer ihtimalini değerlendiriyor.

ROMA VE JUVENTUS DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin transfer yarışında yalnız olmadığı belirtildi. Serie A ekipleri Roma ve Juventus'un da Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği, oyuncunun geleceğine ilişkin seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi.

KARAR İÇİN ACELE ETMEYECEK

Gabriel Martinelli'nin yeni adresini belirleme konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.

Brezilyalı futbolcunun, kendisine gelen teklifleri ve Arsenal'deki durumunu değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.