Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu

Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu

Gökbilim meraklılarının beklediği Perseid meteor yağmuru 2026 yılında 12-13 Ağustos tarihlerinde zirveye ulaşacak. Türkiye'den de gözlemlenecek Perseid meteor yağmuru, karanlık ortamlardan çıplak gözle izlenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 1

Gökbilim meraklılarının her yıl heyecanla takip ettiği doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru, 2026 yazında gökyüzünü hareketlendirmeye hazırlanıyor.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 2

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan kayaç ve toz kalıntılarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bu görsel şölen için geri sayım süratle devam ediyor.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 3

Perseid meteor yağmuru genel olarak 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında varlığını sürdürse de meteor hareketliliğinin en üst seviyeye çıkacağı zaman dilimi netleşti.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 4

Gökyüzü hareketliliği, 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde zirve noktasına ulaşacak.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 5

Dünya'nın meteor yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeden geçeceği bu tarihlerde, saatte çok sayıda gök taşının geçişi gözlemlenebilecek.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 6

Zirve döneminde Ay'ın yeniay evresinde bulunması sayesindeyse gökyüzü tamamen karanlık kalacak ve izleme kalitesi en üst seviyeye çıkacak.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 7

Seyir zevkinin yüksek olacağı zaman dilimi 12 Ağustos gecesi saat 23.00’te başlayıp 13 Ağustos gün doğumuna kadar devam edecek.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 8

Yağmurun en yoğun izlenebileceği zaman aralığı ise 02.00 ile 05.00 saatleri arası olacak.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 9

Türkiye’den de rahatlıkla takip edilebilecek bu uzay olayını seyretmek için teleskop veya özel bir optik cihaza gerek duyulmuyor.

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Gözler gökyüzüne çevrildi: Perseid meteor yağmuru için zirve tarihi belli oldu - Resim: 10

Şehir merkezindeki ışık kirliliğinden uzak, karanlık ve açık alanlarda çıplak gözle gökyüzünü seyretmek yeterli oluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ışık kirliliğinin bulunmadığı yüksek noktalarda saatte 50 ile 100 arasında meteor izi gözlemlenebilecek.

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