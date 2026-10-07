İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile yola devam ediyor.

İngiliz kulübü, 2019'dan bu yana takımın başında bulunan Arteta'nın sözleşmesinin Haziran 2030'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Arteta yönetimindeki Arsenal, geçtiğimiz sezon Premier League şampiyonluğuna ulaşarak 22 yıllık hasretini sona erdirmişti.

ARSENAL TARİHİNE GEÇTİ

İspanyol teknik adamın Arsenal tarihindeki tam zamanlı teknik direktörler arasında yüzde 62,05 ile en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu belirtildi. Arteta'nın takımın başında tüm kulvarlarda 361 karşılaşmaya çıktığı aktarıldı.

'BU SADECE BAŞLANGIÇ'

Mikel Arteta, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada Arsenal'de kalmaya devam edecek olmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu belirterek, "Kulübe geleceğimi adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek bir ayrıcalık. Birlikte özel bir bağ kurduk ve ömür boyu hatırlanacak anılar yarattık. En heyecan verici olan ise birlikte başarabileceklerimizin henüz başlangıcında olmamız." ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN ARTETA'YA TAM DESTEK

Arsenal'ın eş başkanları Stan ve Josh Kroenke de Arteta ile aralarında özel bir bağ bulunduğunu vurgulayarak, İspanyol teknik adamın kulübün değerlerini çok iyi anladığını ve başarıların üzerine yenilerini eklemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kulübün CEO'su Richard Garlick ise Arteta ile birlikte Arsenal için "kazanan bir dönem" oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Arteta'nın teknik ekibinin sözleşmelerinin de İspanyol çalıştırıcının kontrat süresiyle uyumlu olacak şekilde yenilendiği bildirildi.