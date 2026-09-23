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Arsenal'da Mikel Arteta'nın geleceğiyle ilgili beklenen anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

ESPN'in haberine göre; İngiliz ekibi, sezon sonunda mevcut sözleşmesi sona erecek olan 44 yaşındaki teknik adamla uzun süreli yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Arsenal'ın yeni sözleşmeyi kısa süre içerisinde resmen açıklamasının beklendiği belirtildi.

MAAŞINA ÖNEMLİ ZAM

Arsenal'ın bir sonraki karşılaşmasını 10 Ekim'de oynayacak olması nedeniyle Arteta'nın yeni kontratının bu tarihten önce duyurulabileceği ifade edildi.

İspanyol teknik adam yeni sözleşmeyle birlikte önemli bir maaş artışı da alacak. Arteta'nın mevcut kazancının bonuslarla birlikte 15 milyon sterline ulaşabildiği belirtilirken yeni anlaşmanın mali detaylarına ilişkin net bir rakam paylaşılmadı.

22 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Aralık 2019'da Arsenal'ın başına geçen Arteta, geçtiğimiz mayıs ayında kulübün 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verdi.

44 yaşındaki teknik adam ayrıca geçen ay 249 karşılaşmada 150. lig galibiyetine ulaştı.

Bu baraja lig tarihinde Arteta'dan daha hızlı ulaşmayı başaran teknik direktörler ise Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jürgen Klopp ve Sir Alex Ferguson oldu.