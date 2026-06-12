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Kaynak: AA

Washington Post'un haberine göre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD'ye vize başvurusu reddedilen​​​​​​​ taraftarlara, bir elektronik firmasından destek geldi.

Arjantin’de bir teknoloji firması, Amerikan vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıttı. Futbolseverler, sabahın erken saatlerinde pasaportlarıyla kuyruğa girdi.

"Noblex" isimli firma, vize reddi aldıklarına dair belge getiren 100 kişiye bedava televizyon verdi.

Firma, amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbolseverlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.