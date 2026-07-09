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FIFA 2026 Dünya Kupası'dan Çeyrek Final heyecanı bugün Fransa-Fas mücadelesiyle başlıyor.

12 Temmuz Pazar günü Arjantin ile İsviçre arasında Dallas Stadyumu'nda oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu.

JOAO PINHEIRO DÜDÜK ÇALACAK

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre Arjantin ile İsviçre'yi karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesini Joao Pinheiro yönetecek.

Portekizli hakemin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek.

KANADALI DÖRDÜNCÜ HAKEM

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kanada Futbol Federasyonu'ndan Drew Fischer olurken, yedek yardımcı hakem olarak ise Michael Barwegen görev yapacak.

DEV MÜCADELE KANSAS CITY'DE

Son dünya şampiyonu Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre'yi karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi, 11 Temmuz'da Kansas City Stadyumu'nda oynanacak. Kazanan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.