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Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki son şampiyon Shakhtar Donetsk, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

SHAKHTAR 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE LİDERLİĞE OTURDU

Ligin 8. haftasında Veres Rivne'ye konuk olan Shakhtar, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Shakhtar bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını kazanarak zirvedeki yerini aldı.

ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ DURDURULAMIYOR

Veres Rivne karşısında etkili bir performans ortaya koyan Shakhtar Donetsk, 33. dakikada Pedrinho'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda hücumdaki etkinliğini artırdı.

Arda Turan'ın öğrencileri 58. dakikada Matvienko ile farkı ikiye çıkarırken 71. dakikada Henrique ile skoru 3-0'a getirdi ve rahat bir galibiyete imza attı.





