Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki son şampiyon Shakhtar Donetsk, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

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SHAKHTAR 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE LİDERLİĞE OTURDU

Ligin 8. haftasında Veres Rivne'ye konuk olan Shakhtar, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Shakhtar bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını kazanarak zirvedeki yerini aldı.

Arda Turan dört köşe: Shakhtar seriye bağladı - Resim : 2

ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ DURDURULAMIYOR

Veres Rivne karşısında etkili bir performans ortaya koyan Shakhtar Donetsk, 33. dakikada Pedrinho'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda hücumdaki etkinliğini artırdı.

Arda Turan'ın öğrencileri 58. dakikada Matvienko ile farkı ikiye çıkarırken 71. dakikada Henrique ile skoru 3-0'a getirdi ve rahat bir galibiyete imza attı.