Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen oylama sonucunda rakiplerini geride bırakan Arda Turan'ın 2025-2026 sezonunun yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Oylamada LNZ Cherkasy'nin çalıştırıcısı Vitaliy Ponomaryov ikinci sırada yer alırken, Polissya Teknik Direktörü Ruslan Rotan üçüncü oldu.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, geride kalan sezonda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale yükselme başarısı gösterdi.