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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, yarın saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün sosyal medya hesabından Bursa'ya selam yolladı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİ YAŞAYACAĞIZ'

Bursaspor taraftarının oluşturacağı atmosferden övgüyle bahseden Arda Turan, 'Sezonun son hazırlık maçını oynayacağız. Bizim için çok önemli çünkü Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşayabileceğimiz, en güzel seyircilerden, en güzel statlardan birinin huzuruna çıkacağız' ifadelerini kullandı.

'BURSA BENİM ANNE MEMLEKETİM'

Bursa ile olan bağını da hatırlatan genç teknik adam, 'Anne memleketi Bursa'ya, Bursalı hemşehrilerime çok saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum' diyerek yeşil-beyazlı camiaya mesaj gönderdi.