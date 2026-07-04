Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, önemli bir hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Arda Turan'ın Shaktar Donetsk'i Bursa'ya geliyor: Tarih belli oldu - Resim : 1

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Bursa'da ağırlayacak.

Karşılaşma, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Arda Turan'ın Shaktar Donetsk'i Bursa'ya geliyor: Tarih belli oldu - Resim : 2

BAŞKAN ENES ÇELİK'TEN ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, organizasyonun gerçekleşmesinde Arda Turan'ın önemli katkısı olduğunu belirterek deneyimli teknik adama teşekkür etti.

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Çelik, "Bu prestijli hazırlık maçının gerçekleşmesinde gösterdiği büyük gayretlerden dolayı sevgili Arda Turan hocamıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.