UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı evinde 2-1 mağlup eden Real Madrid son 16 turuna yükseldi.

ARDA GÜLER 2 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler 84 dakika sahada kaldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıktığı 100. maçında Fenerbahçe 2 milyon Euro daha bonus geliri elde etti.

Fenerbahçe, Arda Güler’i 2023 yazında 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro'yu aşan bonuslar karşılığında Real Madrid’e satmıştı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar bonuslardan 8 milyon euro gelir elde etti. Bonservis bedeliyle birlikte toplam gelir 28 milyon Euro'ya ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANCI 30 MİLYON EURO'YU BULABİLİR

Sözleşmedeki maddelere göre Arda Güler’in Real Madrid formasıyla 25 maç daha oynaması halinde Fenerbahçe’nin kazancı yaklaşık 30 milyon Euro'ya çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alma hakkını da elinde bulunduruyor.