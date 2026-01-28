“Saygın Kürt ağası” dediği Ahmet Türk’ten de hediye olarak Mardin tesbihi almıştı… Bu kadar tartışma konusu olmamıştı.

PKK terör örgütü elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderdiği hediye kilim kamuoyunu epey meşgul etti. Dikkatimi çeken çok önemli bir durum oldu; esas soruyu kimse sor(a)madı. Hareketin liderini yakından tanıyan ve onun karakter özelliklerini bilenlerin şak diye yapıştırması gereken bir soruydu!..

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, hediye vermeyi çok sever. Allah daha çok versin, maddi durumu da pahalı hediyeler vermeye oldukça müsaittir. Bahçeli, hediye verirken paraya kıyar…

Hatırlayabildiklerimi, görselleriyle birlikte şöyle sıralayayım;

-Devlet Bahçeli, kendisini evinde ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan'a siyah "Hakan kaftanı" hediye etti.

- Hulusi Akar'a Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye etti.

- Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmesinin üçüncü yıldönümü dolayısıyla çınar ağacı gönderdi. MHP'nin twitter hesabından, "10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı" notu paylaşıldı.

- Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü anlatan 'Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' kitabını Atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının moderatörü Müge Anlı'ya hediye etti..

- Bahçeli, MHP MYK Üyesi Ali Uçak’a özel bir cip hediye etti.

- Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a köstekli saat hediye etti.

- Devlet Bahçeli, koleksiyonunda bulunan 1958 model Ford Fairlane’i partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye etti.

***

Hediye vermeyi bu kadar çok seven Devlet Bahçeli’nin altta kalacak hali yok ya!.. Bebek katili Abdullah Öcalan’ın gönderdiği kilime karşılık acaba hareketin lideri İmralı’ya ne hediye gönderdi?.. Başkentte sormadığım kaynak kalmadı ama cevaba ulaşamadım. Ancak, Bahçeli’nin Öcalan’a yüklü bir şey gönderdiğinden çok eminim. Yakında kokusu çıkar!..