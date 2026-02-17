ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu Cenevre’de yapıldı. Görüşmelerde İran’ın nükleer programı ele alındı.

Cenevre’den gelen bilgilere göre, yaklaşık 4 saat süren görüşmede taraflar Umman’ın arabuluculuğunda nükleer, hukuki ve ekonomik konularda not alışverişinde bulundu. Görüşmede öncelikle müzakerelerin teknik boyutuna odaklanıldı.

Heyetler, müzakerenin sona ermesinin ardından Cenevre’deki Umman Büyükelçiliği binasından ayrıldı

İKİ ÜLKE TEMEL İLKELERDE ANLAŞTI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada iki ülkenin temel ilkeler konusunda anlaştığını söyledi. Arakçi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin ilk tura göre daha olumlu geçtiğini söyledi.

Arakçi, "Anlaşmaya giden yol açıldı" dedi ve iki tarafın üzerinde çalışması gereken konuların hala olduğunu sözlerine ekledi.

Arakçi, görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin, ülkesinin Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile yakın zamanda bir anlaşmaya varacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Öte yandan Arakçi, yeni müzakere tarihinin daha sonra belirleneceğini sözlerine ekledi.

"İRAN NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİL"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın ulusal güvenlik doktrininde kesinlikle yeri olmayan nükleer silahları ne üretmeyi ne de edinmeyi amaçlamadığını defalarca teyit ettiğini söyledi.

Arakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın tüm taraf devletlerin nükleer enerjiyi araştırma, üretme ve kullanma hakkını, barışçıl amaçlarla zenginleştirme de dahil olmak üzere, açıkça tanıdığını belirterek "Bu hak doğuştan gelir, pazarlık konusu değildir ve yasal olarak bağlayıcıdır" dedi.