ABD ve İran, İsviçre’nin Cenevre kentinde ikinci tur nükleer müzakerelerini gerçekleştirdi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafına ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.

TEMEL İLKELER KONUSUNDA ANLAŞILDI

Müzakerelerin ardından açıklama yapan Arakçi, “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık. Olumlu gelişmeler yaşandı, ancak hâlâ tartışılacak çok sayıda ayrıntı mevcut” dedi. Arakçi, iki tarafın belgeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini, yakın zamanda anlaşma sağlanacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Arakçi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’ndeki Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı konuşmada, insanlığın 12 binden fazla nükleer savaş başlığının gölgesinde yaşadığını belirtti. İran’ın nükleer programının barışçıl karakterini koruduğunu ve savunma politikasında kitle imha silahlarının yeri olmadığını vurguladı.

İRAN'I SAVUNMAYA HAZIRIZ

İsrail’in bölgede son 80 yılda işlediği suçlara da değinen Arakçi, Gazze’de 70 binden fazla insanın öldüğünü, İran’ın ise her türlü tehdit veya saldırıya karşı savunmaya hazır olduğunu söyledi. “İran’a yönelik herhangi bir saldırının sonuçları sınırlarımızla sınırlı kalmayacak” uyarısını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını ve barışçıl alanlarda nükleer enerjiyi kullanmayı sürdüreceklerini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bazı kırmızı çizgilerin henüz kabul edilmediğini belirtti ve Trump yönetiminin çözüm odaklı olduğunu ifade etti.

Müzakereler, taraflar arasında ilerleme kaydedilmesine rağmen, bölgesel gerilim ve olası saldırı senaryolarının hâlâ diplomatik gündemde önemli yer tuttuğunu gösteriyor.