ORC Araştırma’nın 15–17 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları dikkat çekti.
Son anket ORC Araştırma'dan: İşte birinci parti
ORC Araştırma'dan 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketi geldi. Birinci parti yine değişmedi.Derleyen: Dilek Taşdemir
2 bin 275 vatandaşa "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
CHP VE AKP ARASINDA İNCE FARK
Anket sonuçlarına göre:
CHP: Yüzde 30,9
AKP: Yüzde 30,3
AKP ve CHP arasındaki fark yalnızca 0,6 puan olarak ölçüldü. ORC anketteki tablo, olası bir seçimde yarışın son derece çekişmeli geçeceğini gösterdi.
Zirvenin hemen ardından gelen partiler ise şöyle:
DEM Parti: Yüzde 7,6
MHP: Yüzde 7,4
İYİ Parti: Yüzde 6,1
BBP: Yüzde 4,4
ORC'nin son anketi sosyal medyada da gündem oldu.
