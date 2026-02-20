ABD’nin İran’a saldırı hazırlıkları devam ediyor. Bölgeye iki uçak gemisi ve yüzlerce uçak gönderen Washington yönetimi, 20223 yılındaki Irak savaşının ardından en büyük askeri yığınağını gerçekleştiriyor. ABD’nin hazırlıkları tüm dünyada büyük tedirginliğe neden olurken gelen haberler İran’a yönelik saldırının yakın bir tarihte olacağına işaret ediyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre askeri yetkililer hafta sonundan itibaren İran’a yönelik bir askeri operasyona başlayabileceklerini değerlendiriyor. Ancak ABD Başkanı Trump’ın son kararını vermediği öğrenildi.

CNN’de yer alan habere göre, İran ile görüşmelere aşina olan diplomatlar saldırının bu kadar kısa sürede gerçekleşmesini beklemiyor. Beyaz Saray yetkilileri Trump’ın diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtirken askeri yetkililerin henüz bir hedef listesi oluşturmaması yakın zamanda bir askeri müdahale ihtimalini düşürdüğü belirtiliyor.

Ayrıca birçok kişi, Trump’ın tüm taleplerini karşılayacak bir anlaşmaya varılma ihtimalinin giderek azaldığını söylüyor.

FARKLI SEÇENEKLR MASADA

Beyaz Saray’a yakın kaynaklardan gelen son haberlere göre Trump yönetimi İran’a saldırı konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Seçeneklerden bir tanesinin İran’da rejim değişikliği için belirli hedeflere yönelik uzun süreli bir saldırı olduğu öğrenildi. Bu seçenekte İran yönetiminin kilit isimlerine yönelik spesifik hedeflere yönelik saldırılarla birlikte uzun bir operasyon düşünülüyor. Kaynaklar, bu seçeceğin uygulanması durumunda haftalarca sürebilecek bir savaş olmasını bekleniyor.

İkinci seçenekte ise İran’ı ABD’nin istediği şartlarla bir nükleer anlaşmaya imzalamaya zorlamak için sınırlı bir harekat planlanıyor. Bu ihtimalde ise özellikle nükleer tesisleri içeren kısa süreli bir hava harekatı olabilir.

Bazı kaynaklar olası bir saldırının İsrail ile İran arasında gerçekleşen ve daha sonra ABD’nin de dahil olduğu 12 Gün Savaşı’ndan çok daha büyük ve kapsamlı olmasını bekliyor.

KONGRE TRUMP’A YEŞİL IŞIK YAKMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan İran’a saldırı planı ABD’de iç siyasetin de önemli bir konusu durumunda. Trump, henüz Kongre’yi askeri müdahale için ikna etmeye yönelik bir girişimde bulunmasa da gelen haberler Kongre’nin Trump’a yeşil ışık yakmaya hazırlandığını ortaya koydu.

Axios’ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçiler, içerden gelebilecek bazı firelere rağmen, Trump’a savaş yetkisi vermek istiyor.

Şimdilik Temsilciler Meclisi’nde Trump’a savaş yetkisi vermeye hazır olduğunu açıkça deklare eden sadece bir tane Cumhuriyetçi üye bulunuyor. Ancak konunun gündeme gelmesi durumunda ciddi bir destek gelebileceği öğrenildi. Bunun en büyük nedeninin Cumhuriyetçilerin Trump’tan korkması olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca Demokratların Trump’a karşı harekete geçerek İran’a saldırıya karşı sembolik bir tasarıyı gündeme getirmeye çalıştığı öğrenildi.