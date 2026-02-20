Borca dayanamadı Türk gıda markası iflas etti: Kiraz, incir ve nar ürünlerini dış pazara sunuyordu

İlan.gov.tr’de yayınlanan iflas davasına ilişkin bilgilerin tamamı şu şekilde;

"Davacı borçlularCEYHUN GÜNDÜZ - T.C. N.23191525930, ALN FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No:0068175437500001, Vergi No:0681754375) ve ALYA MEYVE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0046123338400001, Vergi No:0461233384)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 112035 Sicil numarasına kayıtlı ALYA MEVYE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ'nin borca batık olması nedeniyle 18/02/2026 tarih, saat 14:19 itibariyle İFLASINA, İflas Tasfiyesinin basit tasfiye olarak uygulanmasına,