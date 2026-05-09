Dijital dolandırıcılıkta yöntem değiştiren şebekeler, bu kez gözünü araç sahiplerine dikti. Kendilerini Karayolları Genel Müdürlüğü veya trafik birimi personeli gibi tanıtan dolandırıcılar, gönderdikleri "denetim bildirimi" mesajlarıyla vatandaşları panikletip sahte linklere yönlendiriyor. "Yasal işlem başlatılacak" tehdidiyle gönderilen mesajlar, tüm birikiminizi saniyeler içinde sıfırlayabilir. 110

ÖZELLİKLE ARAÇ SATANLAR HEDEFTE!

Dolandırıcıların son dönemdeki en büyük taktiği, aracını kısa süre önce devreden kişilere odaklanmak. Ancak aylar önce aracını satmış kişilere dahi "idari ceza" veya "dosya işlemi" adı altında bildirimler gittiği öğrenildi. Paniğe kapılan vatandaşın, "ne cezası bu?" diyerek mesajdaki linke tıklamasıyla tüm kişisel verileri korsanların eline geçiyor.

SAHTE E-DEVLET EKRANIYLA BİLGİLERİ ÇALIYORLAR

Mesajın içindeki bağlantıya tıklandığında, resmi kurumların web sitelerini birebir taklit eden sayfalar karşınıza çıkıyor. Ödeme ekranı veya kimlik doğrulama sayfası süsü verilen bu tuzaklarla; banka bilgileri, kimlik verileri ve e-Devlet giriş şifreleri ele geçiriliyor. Uzmanlar, mobil cihazlara gelen kısa mesajlardaki linklerin asla açılmaması gerektiği konusunda hayati uyarılar yapıyor.

TELEFONLA ARAYIP "YASAL TAKİP" BASKISI KURUYORLAR

Şebeke üyeleri sadece mesajla yetinmiyor; bazı vatandaşları doğrudan telefonla arayarak baskı kuruyor. Kendini resmi görevli olarak tanıtan kişiler; “idari para cezası”, “yasal takip” ve “icra dosyası” gibi terimler kullanarak vatandaşın sağlıklı düşünmesini engelliyor ve acil ödeme yapmaya zorluyor.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI: RESMİ KURUMLAR LİNKLE ÖDEME İSTEMEZ!

Emniyet birimleri ve yetkililer, hiçbir resmi kurumun SMS yoluyla doğrudan ödeme talep etmeyeceğini veya link üzerinden şifre istemeyeceğini hatırlattı. Şüpheli bir mesaj alındığında yapılacak en güvenli işlem mesajı silmek ve durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyete bildirmek.