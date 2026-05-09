Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ehliyeti daha önce alınan kadın, alkollü halde araç kullanırken polise yakalanınca sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam ilçenin Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisleri uygulamada bir otomobil durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Kimliği belirsiz kadın, işlem yapmaya çalışan polis ekibine zorluk çıkardı. Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüye işlem yapıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.