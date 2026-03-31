Ankara Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde, M.D.'nin kontrolündeki 06 BV 9608 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki D.K.'ya çarptı.

DURUMU CİDDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Etlik Şehir Hastanesine nakledilen D.K.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.