Yemek tarifi ve yaşam tarzı platformu Food52, büyüme hikâyesinden sonra sert bir çöküş yaşadı. Yüksek borç, azalan gelirler ve finansman krizi şirketi iflas etmeye sürükledi. ABD’de başlatılan sürecin ardından Food52’nin tüm varlıkları açık artırmayla farklı şirketlere satıldı.
300 milyon dolarlık dev şirket iflas etti: Üçe bölüp sattılar
Bir dönem 300 milyon dolar değer biçilen Food52, artan borç yükü sebebiyle iflas etti. Şirketin varlıkları parça parça satıldı.Derleyen: Baran Yalçın
Food52, 2025 yılının aralık ayında ABD’de tasfiye kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. Sürecin tetikleyicisi ise şirketin finansman sağlayıcısının desteği çekmesi ve nakit kaynaklarını durdurması oldu.
Bu gelişme, şirketi ciddi bir likidite krizine soktu. İflas başvurusu esnasında Food52’nin 17 milyon doların üzerinde borcu yer alırken, varlıklarının ise oldukça sınırlı olduğu ifade edildi.
300 milyon dolar değer biçilmişti
İflas süreci kapsamında Food52 tek bir bütün olarak değil, parçalar halinde satıldı. Şirketin ana medya ve içerik işi yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında America’s Test Kitchen tarafından satın alındı. Ev dekorasyonu markası Schoolhouse 2.2 milyon dolara, mutfak ürünleri markası Dansk ise yalnızca 250 bin dolara el değiştirdi.
Food52’nin yaşadığı düşüş dikkat çekici. Şirket, 2021 senesinde yaklaşık 300 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Fakat dijital içerik üretiminden yeterli gelir elde edememesi ve agresif büyüme stratejileri, finansal yapıyı zayıflattı.
Reklam gelirlerindeki zorluklar ve e-ticaret modelinin sürdürülebilir olmaması, şirketin kârlılığa ulaşmasını engelledi.
FAALİYETLER DEVAM EDECEK AMA...
İflasa rağmen Food52 tamamen kapanmıyor. Şirket, yeni sahipleriyle beraber faaliyetlerine devam edecek. Yönetim, markanın güçlü topluluk yapısı ve içerik gücünü koruyarak yeniden büyüme hedefinde olduklarını duyurdu. Fakat artık bağımsız bir yapıdan ziyade, farklı şirketlerin kontrolünde bir organizasyon olarak yoluna devam edecek.