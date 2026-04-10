Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda en önemli temsilcilerinden Ara Güler’in “Cannes!” başlıklı sergisi, 22 Nisan’da Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Müzenin açıklamasına göre, sergi 11 Ekim’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İLK KEZ YAYIMLANAN KARELER

Sergide, Ara Güler’in arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkan ve farklı yıllarda Cannes Film Festivali’nde çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Sinema, şöhret ve Fransız Rivierası’na özgü yaşam tarzının iç içe geçtiği bir dönemi yansıtan kareler, sanatçının kendine has bakışını ortaya koyuyor.

Sergide Brigitte Bardot, Sophia Loren, Monaco Prensesi Grace Kelly, Federico Fellini, Orson Welles, Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni, Kim Novak ve François Truffaut gibi sinema dünyasının pek çok ikonik ismine ait fotoğraflar bulunuyor.

Ara Güler, Cannes’ı yalnızca kırmızı halı ve sahneyle sınırlı tutmayarak festivalin perde arkasındaki gündelik anları da yansıtıyor. Yıldız olma hayali kuranlar, foto muhabirleri ve hayranlar kimi zaman aynı karede buluşuyor.

ÜÇ BÖLÜMDE CANNES ANLATISI

Üç ana anlatı etrafında kurgulanan sergide Cannes, sahne bölümünde La Croisette boyunca uzanan plajları, otelleri ve kalabalığıyla adeta bir film seti gibi ele alınıyor.

Gündelik hayat ile sinema dünyası arasındaki geçişler, sanatçının karelerinde belirginleşiyor.

Festival bölümünde film gösterimleri, basın toplantıları ve ödül törenleri öne çıkarken, kutlama bölümünde gece hayatı, sahil partileri ve davetler dikkat çekiyor.

FOTO MUHABİRLİĞİNİN İZLERİ

Ara Güler, Cannes Film Festivali’ne ilk kez 1957’de katıldı ve sonraki yıllarda festivali düzenli olarak takip etti. Bu süreçte hazırladığı foto röportajlar Yeni İstanbul gazetesi ve Hayat Mecmuası’nda yayımlandı.

Sergideki fotoğraflara dönemin gazete kupürleri, kontakt baskılar, Güler’e ait basın kartları ve çeşitli efemera da eşlik ediyor. Bu kapsamlı seçki, festivalin altın dönemini yansıtırken Ara Güler’in foto muhabirliği pratiğini yakından inceleme imkanı sunuyor.