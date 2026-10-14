Gelişmekte olan akıllı ev pazarındaki varlığını güçlendirmek isteyen Apple, üçüncü taraf aksesuarlara olan bağımlılığı azaltacak yeni donanım hamlesini gerçekleştirdi. LG ve Schneider Electric ortaklığıyla hayata geçirilen "Apple Home Collection" serisi; harici bir uygulamaya veya kullanıcı hesabına ihtiyaç duymadan, iPhone üzerinden tek dokunuşla eşleştirilerek uçtan uca şifreli iletişim protokolüyle çalışıyor.

YENİ ÜRÜN AİLESİNİN ÖNE ÇIKANLARI VE FİYATLARI

Farklı renk seçenekleriyle bağımsız ya da birbiriyle entegre biçimde çalışabilen temel cihazlar ve özellikleri şöyle sıralanıyor:

LG Smart Deadbolt Lock (349,95 Dolar): Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ve Apple Home Key desteği sayesinde kullanıcı yaklaştığında kapıyı otomatik olarak açabiliyor. Entegre tuş takımı, gizli mekanik anahtar yuvası ve Aliro akıllı kilit standardını barındıran ürün, Matter over Thread altyapısını kullanıyor. Model, aralık ayında ABD ve Kanada'da satışa çıkacak.

LG Video Doorbell Wired (249,95 Dolar): Biri 2,5K çözünürlüklü ön kamera, diğeri ise kapı önündeki paketleri izleyen Full HD alt kamera olmak üzere iki kamerayla tasalandı. Gece aydınlatması sunan ve HomeKit Secure Video desteği barındıran kapı zili; ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta pazara sunulacak.

LG Indoor Cam Plug-In (199,95 Dolar): 2,5K çözünürlük sunan iç mekan kamerası, gizlilik odaklı hareketli mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Ev halkından biri eve geldiğinde lensini aşağı doğru kapatarak görüntü ve ses kaydını otomatik olarak durdurabiliyor.

LG Outdoor Cam Plug-In (299,95 Dolar / Projektörlü 399,95 Dolar): Dış mekan şartlarına dayanıklı 2,5K kamera, renkli gece görüş desteği ve hareketle tetiklenen çift projektörlü aydınlatma opsiyonuyla geliyor.

LG & Schneider Home Smart Thermostat (199,95 Dolar): Matter standardını destekleyen her iki akıllı termostat modeli de iPhone üzerindeki cihaz içi zekayı kullanarak evdeki kişilerin rutinlerine ve varlığına göre sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Şirketler ayrıca 39,95 dolarlık oda sıcaklık ve nem sensörlerini de ekosisteme dahil etti.

APPLE INTELLIGENCE VE THREAD ENTEGRASYONU

Apple Home Collection ürünleri, evdeki Wi-Fi ağından bağımsız olarak Thread bağlantı teknolojisi sayesinde iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor. HomeKit Secure Video desteği sunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, iCloud+ aboneliğiyle 10 gün boyunca şifreli olarak saklanıyor.

iPhone 15 Pro ve üzeri cihazlarda Apple Intelligence aktif edildiğinde, kamera görüntülerine dair doğal dilde detaylı metinsel açıklamalar ve kayıtlar arasında akıllı arama imkanı sunuluyor.

SATIŞ TAKVİMİ VE AB DIŞI SATIŞ STRATEJİSİ

Apple Home Collection ürünleri aralık ayından itibaren kademeli olarak Apple Store'lar üzerinden satışa sunulacak. Ancak serinin merkezi olarak konumlandırılan ekranlı Apple HomeView cihazı, Siri tabanlı yapay zeka özelliklerinin iOS tarafındaki mevzuat süreçleri nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde satışa çıkmayacak.