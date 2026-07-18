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Apple Music servisinin Türkiye’deki abonelik ücretleri bugüne kadar öğrenci paketi için aylık 32,99 TL seviyesinde satışa sunuluyordu. Normal bireysel abonelik aylık 59,99 TL’ye, aile paketi ise aylık 99,99 TL’den veriliyordu.

Ancak yapılan zammın ardından öğrenci aboneliği aylık 49,99 TL, normal bireysel abonelik aylık 89,99 TL, aile aboneliği ise aylık 149,99 TL olarak belirtildi.

iCloud+ tarafında gerçekleştirilen zam sonrasında ise 50 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 49,99 TL’ye, 200 GB’lık paket aylık 129,99 TL’den 169,99 TL’ye, 2 TB’lık paket de aylık 399,99 TL’den 549,99 TL’ye çıkarıldı.

6 TB ve 12 TB’lık paketlerin fiyatlarıysa sırasıyla 1.699 TL ve 3.399 TL’ye geldi.