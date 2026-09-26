Kaynak: İHA

Yangın, Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak’ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangının apartmanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.