Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmış olan şu anki Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan gelen haber futbolseverleri derinden endişelendirdi.

Deneyimli teknik adamın bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi kamuoyuna yansırken durumu merak konusu oldu.

Rumen basınında yer alan haberlere göre Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın Slovakya ile oynayacağı maç öncesi yapılacak son antrenman öncesindeki teknik toplantı sırasında fenalaşıp yere yığılınca acil olarak tesislere ambulans çağrıldı. Ambulanstaki doktorların hızlı müdahalesi ile Lucescu'nun durumunu stabilize hale geldi ve nabzı normale döndü.

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu bildirdi.