Türkiye'nin iki büyük şehrinde baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle kısmi toparlanma gösterse de genel olarak düşük seviyelerde seyrediyor. İşte 29 Mart 2026 itibarıyla güncel verilere dayalı son durum;
İstanbul, Ankara baraj doluluk oranları (29 Mart 2026)
Yurt genelinde yağışlı bir havanın etkisini sürdürmesiyle beraber İstanbul ve Ankara'da ki barajların doluluk oranları tekrar merak konusu oldu. İSKİ ve ASKİ tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk verilerini sizler için derledik.Derleyen: Hava Demir
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla şehrin barajlarında ortalama doluluk oranı %54,69 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, son günlerde hafif dalgalanmalar gösterse de geçen haftalara kıyasla stabil bir seyir izliyor.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %75,42
Darlık Barajı: %70,14
Elmalı Barajı: %92,54
Terkos Barajı: %39,53
Alibey Barajı: %44,93
Büyükçekmece Barajı: %38,95
Sazlıdere Barajı: %33,52
Istrancalar Barajı: %90,51
Kazandere Barajı: %58,62
Pabuçdere Barajı: %29,51
En yüksek doluluk: Elmalı Barajı (%92,54)
En düşük doluluk: Pabuçdere Barajı (%29,51)
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 26 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 30,59 olduğunu duyurdu. Açıklamada, aktif kullanılabilir su miktarının ise yüzde 22,51 seviyesinde olduğu belirtildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Kargalı Barajı: %100,00
Kesikköprü Barajı: %100,00
Eğrekkaya Barajı: %57,76
Akyar Barajı: %53,30
Çubuk 2 Barajı: %49,27
Kavşakkaya Barajı: %40,95
Kurtboğazı Barajı: %29,25
Çamlıdere Barajı: %25,69
Peçenek Barajı: %21,74
Türkşerefli Barajı: %5,20