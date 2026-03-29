Bursa’da faaliyet gösteren gofret üreticisi Master Choco Gıda için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketin başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına hükmederken konkordato sürecinde görev yapan komiserin yetkisine de son verdi.

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI

Mahkeme ayrıca şirket üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Aynı çatı altında faaliyet gösteren Master Bronz şirketi için ise iflas şartlarının oluşmadığı belirtildi.

2018 yılında kurulan Master Choco Gıda’nın üretime gofretle başladığı ve yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterdiği öğrenildi. Şirketin günlük üretim kapasitesinin 12 tona kadar ulaştığı ifade edildi.