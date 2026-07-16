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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçen yıl trans birey Nida Nazlıer'i (45) öldüren tutuklu sanık Aref Elhusseın (29) hakkında yargılama tamamlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis, "hırsızlık" suçundan ise 7 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

BANYODA KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde meydana geldi. Eve gelen Halil İ., birlikte yaşadığı arkadaşı Nida Nazlıer'i banyoda kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, boğazı ile yüzüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

80 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgede bulunan 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu Aref Elhusseın, gözaltına alındı. Parmak izi incelemesiyle kimliği kesinleştirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI RAPORLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Soruşturma aşamasında suçunu kabul eden sanık, yaşanan tartışma sırasında Nida Nazlıer'in kendisine saldırdığını ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü. Daha sonra hazırlanan iddianamede ise maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme kararıyla yapılan iç beden muayenesinde sanığın iddiasını destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddianamede bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ, CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmada son sözleri sorulan Aref Elhusseın, "Merhamet edilmesini istiyorum. Çok pişmanım ve ona gittiğime dair de pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan ömür boyu, hırsızlık suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.