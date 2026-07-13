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Kaynak: DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KALPLERİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI!

Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule T. ile oğlu Mehmet T., itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından dakikalarca süren kalp masajıyla kalpleri yeniden çalıştırılan anne ve oğul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI!

Hastanede tedavi, altına alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.